Nürnberg (dpa) - Miroslav Klose hat als Spieler so ziemlich alles erlebt. Vom Zimmermann bis zum Weltmeister 2014: So könnte man verknappt die Karriere des einstigen Weltklassestürmers in einen Zeitraffer packen. Als Trainer lernt der 48-Jährige aber stetig dazu: Dazu gehört auch der Umgang mit dem langen Ausfall seines Topstürmers Mohamed Ali Zoma beim 1. FC Nürnberg.

«So einen Fall habe ich noch nicht gehabt», räumte Klose vor dem ausverkauften Topspiel seines Tabellenzweiten aus Franken am Samstag (20.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen seinen früheren Verein 1. FC Kaiserslautern ein.

Böving oder Lubach?

Zoma war in dieser Saison so richtig heiß. An den ersten acht Spieltagen erzielte der schnelle und dribbelstarke Stürmer sieben Tore. Doch beim 1:1 beim FC Energie Cottbus am vergangenen Freitagabend kugelte er sich die Schulter aus. Der italienische Nationalspieler musste operiert werden. Der 22-Jährige kann erst im neuen Jahr wieder für die Nürnberger stürmen.

«Ihn können wir nicht eins zu eins ersetzen», stellte Trainer Klose fest. Aber: «Wir haben Spieler in unseren Reihen mit anderen Qualitäten.» So zählte Klose vor dem Wiedersehen mit den «Roten Teufeln», wo er Profi geworden war, Rayan Ghrieb, William Böving und Rafael Lubach auf. «Auch die können einem Gegner richtig wehtun», befand der Nürnberger Coach.

Justvan ist gegen Lautern ungeschlagen

Ghrieb stand in Cottbus ohnehin schon in der Startelf, Böving wurde nach Zomas Ausfall in der ersten Hälfte eingewechselt. «Ich habe das Gefühl, die Jungs brennen und wollen die Minuten nutzen. Das ist ein schönes Gefühl», konstatierte Klose vor dem ersten kompletten Spiel ohne Zoma in dieser Saison.

Spielmacher Julian Justvan ist optimistisch, dass der Club den Verlust auffangen kann. «Momo hat uns mit seinen Qualitäten natürlich sehr geholfen. Trotzdem haben wir einen breiten Kader und genügend Spieler, die Verantwortung übernehmen und seine Aufgaben mit auffangen können», meinte der Offensivspieler, der gegen Lautern ungeschlagen ist.

«Es wird zur Normalität»

Die Nürnberger wollen nicht nur mit dem passenden Ersatz für den 22-jährigen Zoma auflaufen. Nach zwei Remis möchten die weiter ungeschlagenen Franken auch wieder einen Dreier holen. «Es gilt weiter mit breiter Brust aufzutreten - vor allem zu Hause», verkündete Klose. «Man will uns zu Hause schlagen, das dürfen wir nicht zulassen.» Mit zehn Punkten aus vier Partien sind die Nürnberger daheim eine Macht.

Rührselig wird Klose beim Wiedersehen mit den Lauterern nicht mehr. Schließlich hat er auch als Trainer schon oft genug gegen seinen Heimatverein gespielt. «Es wird zur Normalität», sagte der frühere Stürmer des FC Bayern oder von Lazio Rom. «Jeder weiß, wo ich herkomme und wo ich das Fußballspielen gelernt habe.»