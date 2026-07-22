Zwei Monate nach Cyberangriff
NS-Gedenkstätten in RLP sind immer noch offline
Im Mai sabotierten unbekannte Hacker die Internetseiten der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und der beiden
Im Mai sabotierten unbekannte Hacker die Internetseiten der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und der beiden KZ-Gedenkstätten des Landes. Die Zentralstelle für Compterkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt (Symbolfoto).
Philip Dulian. picture alliance/dpa

Zwei Monate nach einem Hackerangriff sind die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz sowie die KZ-Gedenkstätten Hinzert und Osthofen immer noch offline. Warum dauert die Schadensbehebung so lange?

Lesezeit 2 Minuten
Im Mai wurde die Internetpräsenz der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) Rheinland-Pfalz zum Ziel eines Cyberangriffs – zwei Monate später ist die Einrichtung immer noch nicht wieder online. Ebenfalls betroffen sind die Webauftritte der Gedenkstätten KZ Osthofen (Kreis Alzey-Worms) sowie SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Kreis Trier-Saarburg).
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