Zwei Monate nach einem Hackerangriff sind die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz sowie die KZ-Gedenkstätten Hinzert und Osthofen immer noch offline. Warum dauert die Schadensbehebung so lange?
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Im Mai wurde die Internetpräsenz der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) Rheinland-Pfalz zum Ziel eines Cyberangriffs – zwei Monate später ist die Einrichtung immer noch nicht wieder online. Ebenfalls betroffen sind die Webauftritte der Gedenkstätten KZ Osthofen (Kreis Alzey-Worms) sowie SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Kreis Trier-Saarburg).