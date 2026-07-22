Ein Bergbauernhof, starre Rollenbilder und vier Menschen auf der Suche nach einem eigenen Leben: Elena Fischer gelingt nach „Paradise Garden“ miz „Wirf einen Schatten“ ein stiller, poetischer Roman, der den Begriff Heimat überraschend neu deutet.
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Kaum ein literarischer Begriff ist derzeit so aufgeladen wie „Heimat“. Für die einen bedeutet sie Geborgenheit und Herkunft, für die anderen Ausgrenzung, Verklärung und politische Vereinnahmung. Seit einigen Jahren erlebt der Begriff dennoch allgemein eine bemerkenswerte Renaissance – auch in Rheinland-Pfalz, wo sich beispielsweise seit 2019 die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern mit ihrem Fokus auf den modernen Heimatfilm produktiv an ihm ...