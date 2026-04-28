Neben dem Studium jobben, Berufserfahrung sammeln und Geld verdienen? Eigentlich nichts Besonderes. Aber wie ist es bei Studierenden, die Lehrer werden? Wann sollten sie unterrichten dürfen – und wie werden sie in Rheinland-Pfalz zurzeit eingesetzt?
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In Rheinland-Pfalz ist es fast zum Brauch geworden, dass die amtierenden Bildungsminister bei der Pressekonferenz zu Beginn eines Schuljahres eine Sache betonen: Spätestens im Laufe des dann startenden Schuljahres werden die Lehrerplanstellen mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften alle besetzt – wenn dies zu Schuljahresbeginn nicht ohnehin schon passiert ist.