Schule: So viele Studis jobben
Noch nicht fertig ausgebildet und trotzdem schon Lehrer
Studierende, die noch nicht voll ausgebildet sind und trotzdem seit Jahren an einer Schule unterrichten - offensichtlich kein Ei
Studierende, die noch nicht voll ausgebildet sind und trotzdem seit Jahren an einer Schule unterrichten - offensichtlich kein Einzelfall in Rheinland-Pfalz. Über das Ausmaß des Phänomens unterrichtender Lehramtsstudierender und die Folgen gehen die Meinungen auseinander (Symbolfoto).
Julian Stratenschulte/dpa

Neben dem Studium jobben, Berufserfahrung sammeln und Geld verdienen? Eigentlich nichts Besonderes. Aber wie ist es bei Studierenden, die Lehrer werden? Wann sollten sie unterrichten dürfen – und wie werden sie in Rheinland-Pfalz zurzeit eingesetzt?

Lesezeit 5 Minuten
In Rheinland-Pfalz ist es fast zum Brauch geworden, dass die amtierenden Bildungsminister bei der Pressekonferenz zu Beginn eines Schuljahres eine Sache betonen: Spätestens im Laufe des dann startenden Schuljahres werden die Lehrerplanstellen mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften alle besetzt – wenn dies zu Schuljahresbeginn nicht ohnehin schon passiert ist.

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