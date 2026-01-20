Mord in Bad Neuenahr-Ahrweiler Noch-Ehefrau erstochen und einbetoniert? Kim Fauss 20.01.2026, 15:15 Uhr

i Vor dem Landgericht Koblenz soll sich nun ein 32-Jähriger wegen eines grausamen Verbrechens verantworten. Der Angeklagte soll seine Ex-Parnterin mit einem Fleischermesser erstochen und anschließend einbetoniert haben. Kim Fauss

Ein 32-Jähriger soll seine Noch-Ehefrau erstochen und im Nebenraum seiner Garage einbetoniert haben. Die Tat soll er vorher sorgfältig geplant haben. Nun startet am Koblenzer Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder.

Ein heute 32-Jähriger soll im Juli vergangenen Jahres seine Noch-Ehefrau mit einem Fleischermesser ermordet haben. Laut Staatsanwaltschaft habe der Angeklagte die Tat aus Habgier, niederen Beweggründen und heimtückisch begangen. Am Landgericht Koblenz ist nun der Prozess gegen den Mann angelaufen.







