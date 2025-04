Die niedrigen Wasserstände des Rheins sorgen derzeit vor allem am Ober- und Mittelrhein für Einschränkungen in der Binnenschifffahrt. „Die Schiffe können teilweise nicht voll beladen fahren“, erklärte Matthias Roeser vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Wie groß die Einschränkung sei, hänge von der jeweiligen Fracht ab. „Bei Kunststoffgranulaten aus der Chemieindustrie oder Rotorblättern für Windkraftanlagen wird die Gewichtsgrenze zum Beispiel nicht so schnell erreicht wie bei Kohle oder Baustoffen.“ Teilweise hätten die Reeder oder auch einzelne Chemieunternehmen in den vergangenen Jahren in besonders niedrigwassertaugliche Schiffe investiert.

Momentan nur Schifffahrt auf dem Rhein eingeschränkt

Im Moment sei in Deutschland nur die Schifffahrt auf dem Rhein eingeschränkt. „Nadelöhr ist der Mittelrhein zwischen St. Goar und Wiesbaden“, sagte Roeser. Unter- und oberhalb etwa in Duisburg oder Karlsruhe/Maxau sei der Wasserstand zwar für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrig, aber nicht kritisch.

Das bestätigt auch Florian Krekel, Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Rhein. „Wir haben niedrige Wasserstände. Das ist nicht völlig außergewöhnlich, aber für Anfang April nicht die Regel“, sagt Krekel. Das Frühjahr sei bisher sehr trocken gewesen. Laut Wettervorhersagen solle dies für die kommenden ein bis zwei Wochen so bleiben – solange sei auch noch mit sinkenden Pegeln am Rhein zu rechnen.

Ähnliche Situation wie im Frühjahr 2022

„Bis jetzt ähnelt 2025 dem Jahr 2022“, sagt Krekel. Damals seien die Pegelstände für den Rhein Ende März ähnlich hoch beziehungsweise niedrig gewesen wie jetzt. Auch im Sommer 2022 hatten Binnenschiffer mit Niedrigwasser im Rhein zu kämpfen.

Aktuell laufe die Schifffahrt weiter, erklärt Florian Krekel. Doch natürlich könne nun weniger Fracht geladen werden als bei höheren Wasserständen. Es würden mehr Schiffe nachgefragt. „Kritisch ist noch nichts, aber die Transportkapazität ist rückläufig“, erläutert der Pressesprecher. Das führe zu höheren Transportkosten.

Auch am Niederrhein wirken sich die niedrigen Wasserstände bereits aus, etwa bei Deutschlands größtem Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel in Duisburg. Das Werk bezieht über den Rhein ständig große Mengen Eisenerz und Kohle aus Rotterdam. Der maßgebliche Pegel Duisburg-Ruhrort lag am frühen Dienstagnachmittag bei 2,73 Metern. „Wenn wir unter drei Metern Pegel sind, laden wir etwas weniger und fahren häufiger“, sagte ein Firmensprecher. Ein Versorgungsproblem habe man nicht.

Und wie geht es weiter? „Die kommenden zwei bis drei Wochen werden voraussichtlich kritisch, danach ist ein Anstieg in Sicht“, sagt Matthias Roeser. Ganz wichtig sei der Pegel Kaub in Rheinland-Pfalz, betont BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen. „Wenn er unter 78 Zentimeter fällt, dann haben wir massive Einschränkungen in der Schifffahrt“, sagt Schwanen.

Die Schifffahrt dauerhaft planbarer und sicherer machen soll das Megaprojekt der Rheinvertiefung. Diese „Abladeoptimierung“ macht Fortschritte, wie das Bundesverkehrsministerium kürzlich auf Anfrage erklärte: Die Voruntersuchungsphase für das Gesamtprojekt sei abgeschlossen, als Nächstes werde das Planfeststellungsverfahren für die Abschnitte Jungferngrund und Geisenrücken eingeleitet.

Sechs-Wochen-Vorhersage lässt Binnenschiffer hoffen

Der Pegel Kaub lag laut der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am frühen Mittwochnachmittag bei 110 Zentimetern. Roesner verwies auf eine Sechs-Wochen-Vorhersage der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Demnach soll der Pegel Kaub ab Mitte April wieder deutlich ansteigen. Einsehbar ist die Prognose über den Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Darin wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Abschätzungen der Wasserstandsentwicklung für die kommenden Wochen „auf der Basis operationell betriebener meteorologischer und hydrologischer Vorhersagemodelle sowie im Wesentlichen ungeprüfter Beobachtungsdaten automatisiert generiert“ würden. Daher seien die Prognosen „mit Unsicherheiten behaftet“.