Worms (dpa/lrs) – Mit der feierlichen Premiere des Stücks «See aus Asche» beginnen am Freitag (20.30 Uhr) in Worms die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. In einer laut Veranstaltern «fast rauschhaften Reise» lässt Autor Roland Schimmelpfennig auf der Freilichtbühne vor dem historischen Kaiserdom die gesamte Sage vorüberziehen: vom Aufbruch des Drachentöters Siegfried in die Welt über seine Ermordung bis zum Untergang der Burgunder.

Unter der Regie von Mina Salehpour übernimmt Jasmin Tabatabai («Der Baader Meinhof Komplex») die Rolle der Brunhild. Als Siegfrieds Mörder Hagen ist Wolfram Koch («Tatort») zu sehen. Als Premierengäste werden unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erwartet.

Das mittelalterliche Nibelungenlied gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen. Intendant Nico Hofmann zufolge verbindet «See aus Asche» den alten Mythos mit der Kraft eines großen Fantasystoffes und der modernen Welt.

Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt und dauern in diesem Jahr bis zum 27. Juli. Die Publikumstribüne fasst etwa 1.400 Gäste. Erstmals seit mehr als 20 Jahren sind alle 16 Vorstellungen schon vor Festivalbeginn ausverkauft.