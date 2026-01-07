Neuschnee und Glätte – Frost hält Südwesten im Griff

Mainz (dpa/lrs) – Nach einer eisigen Nacht hat der Frost Rheinland-Pfalz und das Saarland auch heute weiter fest im Griff. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, steigen die Temperaturen auf maximal 0 bis minus 5 Grad. Von Westen her ziehen ab dem Mittag Wolken auf und bringen Schnee. Bis zum Beginn der Nacht werden ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Bergland ist vereinzelt mit Schneeverwehungen zu rechnen.

Auch die kommende Nacht wird frostig mit Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 8 Grad. Der DWD rechnet mit leichten Schneefällen und glatten Straßen. Ab dem Donnerstag wird es etwas milder und die Schneefälle gehen vor allem am Abend bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad in Regen über. In der Nacht zum Freitag ist gebietsweise mit Schnee, Regen oder Schneeregen zu rechnen, gebietsweise werden die Straßen wieder glatt.

Auch im Flachland wieder Schnee

Am Freitag regnet es bei Höchstwerten zwischen 3 und 7 Grad. Im Bergland soll es noch großenteils Schnee geben, schwere Sturmböen werden nicht ausgeschlossen. Am Abend geht der Regen auch in tieferen Lagen wieder in Schnee oder Schneeregen über. Am Samstag kann es auch im Flachland wieder schneien. Die Höchstwerte werden zwischen minus 1 Grad in der Eifel und 5 Grad am Rhein liegen.