Karte der 7 neuen Millionäre Wo in Rheinland-Pfalz das Lotto-Glück wohnt 07.01.2026, 13:33 Uhr

i Wer regelmäßig seine Kreuzchen macht, vergrößert seine Chance auf große Gewinne (Symbolbild). Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Westerwald, Koblenz, MYK, Eifel: Der Norden des Landes hatte 2025 viel Glück – zumindest im Lotto. Gleich mehrere Gewinne über 1 Million Euro schlagen zu Buche, außerdem der 80-Millionen-Rekord in der Region Hunsrück-Nahe. Die Gewinnerlandkarte.

Etwas mehr als 200 Millionen Euro hat Lotto Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr an Gewinnen ausgeschüttet. Darunter: Sieben Gewinne über 1 Million Euro, außerdem gab es weitere 71-mal Gewinnsummen jenseits der 100.000 Euro. Und so verschwiegen Lotto aus nachvollziehbaren Gründen bei allen Fragen nach den Gewinnern ist – im Rahmen seiner Jahresbilanz hat die Lottogesellschaft eine „Gewinnerlandkarte“ veröffentlicht, in der die Regione verzeichnet ...







