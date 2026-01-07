Landtagswahl 2026 Welche Parteien bei der Wahl antreten möchten Sebastian Stein 07.01.2026, 16:48 Uhr

i Am 22. März wählen die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

16 Parteien und Gruppen haben beim Landeswahlleiter eine Liste für die Landtagswahl eingereicht. Doch wer am 22. März tatsächlich antreten darf, entscheidet sich erst kommende Woche. Wie es weitergeht.

Am 22. März wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Insgesamt 16 Parteien und Gruppen haben eine Landesliste für die Wahl eingereicht. Das hat Landeswahlleiter Marco Ludwig am Dienstagabend in Bad Ems mitgeteilt. Bis zum 6. Januar lief die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen.







