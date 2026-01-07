Teilweise Homeschooling in RLP
Wirbelt der Schnee das Schulleben durcheinander?
Mit dem Schlitten zur Schule: Die ersten Schultage nach den Winterferien dürften in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz sehr winterlich werden (Symbolfoto).
Fährt der Schulbus? Oder fällt gar der Präsenzunterricht aus? Rechtzeitig zum Schulstart nach den Winterferien schneit es in Rheinland-Pfalz. Wie sehen die Regelungen aus? Wir haben im Bildungsministerium nachgefragt.

Die Winterferien gehen in Rheinland-Pfalz zu Ende – und es wird so winterlich wie schon lange nicht mehr. Die Meteorologen sagen für die ersten Schultage teils neuen Schnee und auch Straßenglätte voraus. Muss deshalb der (Präsenz-)Unterricht gleich nach den Ferien wieder ausfallen?

