Nach Alarm von einigen Schulen So viele Überlastungsanzeigen gab’s die letzten Jahre Bastian Hauck 07.01.2026, 13:04 Uhr

i Enorme Belastungen, Bedrohungen, Gewalt, Polizeieinsätze: Immer wieder schlugen zuletzt Schulen in Rheinland-Pfalz Alarm - nicht nur an der Karolina-Burger-Realschule in Ludwigshafen, sondern auch an Schulen in Bad Kreuznach oder Mülheim-Kärlich. Uwe Anspach/dpa

Die erschütternden Vorfälle an Ludwigshafener und Bad Kreuznacher Schulen sind offensichtlich keine Ausnahmen. Unsere Zeitung berichtete zuletzt über Brandbriefe beziehungsweise Überlastungsanzeigen mehrerer Schulen in RLP. Wie viele gab’s insgesamt?

Mehrere Schulen im Bundesland schlugen in den letzten Wochen Alarm. Immer wieder berichtete unsere Zeitung zuletzt über Schulen, die Überlastungsanzeigen ins Bildungsministerium von Sven Teuber (SPD) oder an die Schulaufsicht bei der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) schickten.







