So viele Überlastungsanzeigen gab’s die letzten Jahre

Die erschütternden Vorfälle an Ludwigshafener und Bad Kreuznacher Schulen sind offensichtlich keine Ausnahmen. Unsere Zeitung berichtete zuletzt über Brandbriefe beziehungsweise Überlastungsanzeigen mehrerer Schulen in RLP. Wie viele gab’s insgesamt?
Mehrere Schulen im Bundesland schlugen in den letzten Wochen Alarm. Immer wieder berichtete unsere Zeitung zuletzt über Schulen, die Überlastungsanzeigen ins Bildungsministerium von Sven Teuber (SPD) oder an die Schulaufsicht bei der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) schickten.