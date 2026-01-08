Landtagswahl 2026 Ex-AfD-Chef tritt nicht mit neuer Partei bei Wahl an Sebastian Stein 08.01.2026, 06:00 Uhr

i Noch sitzt der Trierer Michael Frisch im rheinland-pfälzischen Landtag. 2021 war er als Spitzenkandidat der AfD gewählt worden. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Bis vor Kurzem haben die Kandidaten noch Unterschriften für die Landtagswahl gesammelt. Nun tritt die neu gegründete Partei „Team Freiheit“ um den Trierer Michael Frisch doch nicht an. Das sind die Gründe.

Das erst vor wenigen Monaten gegründete „Team Freiheit“ macht einen Rückzieher. Die Partei um teils prominente ehemalige AfD- und FDP-Mitglieder wird anders als geplant doch nicht zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl antreten.Im Oktober war das „Team Freiheit“ im Bund gegründet worden, wenig später auch in Rheinland-Pfalz.







