Rheinland-Pfalz investiert rund 253 Millionen Euro in die Polizeistandorte Mainz, Koblenz und Ludwigshafen. Bei dem Projekt in der Pfalz ist manches ganz neu.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage, Recyclingbeton sowie E-Ladepunkte für Autos und Räder: In Ludwigshafen soll bis zum Sommer 2028 das neue Polizeipräsidium entstehen – eines der größten Infrastrukturprojekte des Landes Rheinland-Pfalz. Das Gebäude bietet für 650 Beschäftigte Platz, die bisher auf mehrere Standorte in der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes verteilt sind, wie es jetzt beim Richtfest hieß.

Investitionen von rund 140 Millionen Euro

Rund 253 Millionen Euro investiert das Land in die Polizeistandorte Ludwigshafen, Mainz und Koblenz, etwa 140 Millionen davon in der Pfalz, teilte Bauminister Sven Teuber (SPD) mit.

Der Neubau besteht aus zwei gegeneinander versetzten Gebäudeteilen. Der höhere Baukörper hat zwölf Geschosse und ist rund 44 Meter hoch. Der andere ist mit knapp 29 Metern niedriger angelegt. Das Grundstück ist nur etwas größer ist als ein halbes Fußballfeld, erläuterte der für den Bau zuständige Landesbetrieb LBB. Spatenstich war im November 2022.

Polizeipräsidium ist für fast eine Million Menschen zuständig

«Wer für fast eine Million Menschen da ist, braucht ein Umfeld mit besten Arbeitsbedingungen», sagte Andreas Sarter, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. «Zugleich bleibt das Präsidium für Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar. Die Lage an wichtigen Verkehrsachsen ermöglicht zudem eine günstige Anbindung für Einsatzfahrten.»