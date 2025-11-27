1,5 Millionen Euro Schaden Kommunen in RLP bezahlten Mitarbeiter fürs Nichtstun Sebastian Stein 27.11.2025, 15:00 Uhr

i Laut Rechnungshof waren fünf Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen bei vollem Gehalt freigestellt. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Statt sie rauszuwerfen, haben zwei rheinland-pfälzische Kommunen fünf Mitarbeiter freigestellt – bei Zahlung des vollen Gehalts. In einem Fall sogar neun Jahre lang. Der Rechnungshof kritisiert, wie die Kommunen ihre Mitarbeiter teuer „entsorgten“.

Fünf Jahre lang soll der Mitarbeiter einer kleinen Gemeindeverwaltung im Home-Office gewesen sein – ohne zu arbeiten. Aufgaben wurden ihm nicht zugewiesen, und er erhielt trotzdem dauerhaft sein volles Gehalt. Dieser Fall aus dem Westerwald sorgte Ende 2023 bundesweit für Schlagzeilen.







Artikel teilen

Artikel teilen