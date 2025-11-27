Kommunen in RLP bezahlten Mitarbeiter fürs Nichtstun

Statt sie rauszuwerfen, haben zwei rheinland-pfälzische Kommunen fünf Mitarbeiter freigestellt – bei Zahlung des vollen Gehalts. In einem Fall sogar neun Jahre lang. Der Rechnungshof kritisiert, wie die Kommunen ihre Mitarbeiter teuer „entsorgten“.
Lesezeit 3 Minuten
Fünf Jahre lang soll der Mitarbeiter einer kleinen Gemeindeverwaltung im Home-Office gewesen sein – ohne zu arbeiten. Aufgaben wurden ihm nicht zugewiesen, und er erhielt trotzdem dauerhaft sein volles Gehalt. Dieser Fall aus dem Westerwald sorgte Ende 2023 bundesweit für Schlagzeilen.