Causa Jürgen Pföhler Ehepaar Orth will Klage erzwingen 27.11.2025, 17:14 Uhr

i Der Jurist Christian Hecken (links) und das Ehepaar Orth - auf diesem Archivbild ist Ralph Orth zu sehen, haben einen Klageerzwingungsantrag beim Oberlandesgericht Koblenz eingereicht. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ralph und Inka Orth, die ihre Tochter bei der Ahr-Flut verloren haben, gehen gegen die Einstellung der Ermittlungen gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler vor: Das Paar hat mit dem Anwalt Christian Hecken einen Klageerzwingungsantrag eingereicht

Vier Jahre nach der verheerenden Flut im Ahrtal, bei der 135 Menschen starben und 777 verletzt wurden, fordern Betroffene eine erneute juristische Aufarbeitung: Ralph und Inka Orth, die ihre Tochter Johanna bei der Flut verloren haben, haben mit dem Anwalt Christian Hecken einen umfangreichen Klageerzwingungsantrag beim Oberlandesgericht Koblenz eingereicht.







Artikel teilen

Artikel teilen