Verwaltungsgericht Koblenz 
Behörde muss Unterwasserkraftwerke im Rhein genehmigen
Im Rhein - hier ein Blick auf Koblenz - dürften Unterwasserkraftwerke errichtet werden. Dies hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden. Eine Berufung ist möglich.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Das Verwaltungsgericht Koblenz gibt einem Kläger Recht, der auf die Genehmigung von 55 Unterwasserkraftwerken im Rhein drängt: Trotz Bedenken der Behörde zur Schifffahrtssicherheit überwiege das öffentliche Interesse an erneuerbaren Energien. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat entschieden, dass der Bau von 55 Unterwasserkraftwerken zur Stromerzeugung am Rhein genehmigt werden muss. Der Kläger hatte zunächst im Januar 2024 eine strom- und schifffahrtsrechtliche Genehmigung zur Nutzung des Rheins beantragt, um die Anlagen im Fluss zu bauen.

