Bis zu 120 Betriebe aus Rheinland-Pfalz sollen das kostenfreie Beratungsangebot bis Ende 2027 nutzen können. Minister Ebling hat vor allem Hoteliers oder Gastronomen aus einer Region im Auge.

Mainz (dpa/lrs) – Ein neues kostenloses Beratungsangebot soll Gastbetriebe in Rheinland-Pfalz künftig bei der Gewinnung neuer Kunden unterstützen. Vor allem Hotels und Gastronomie könnten sich über den «Tourismus-Check RLP» Empfehlungen geben lassen, um wettbewerbsfähiger zu werden, kündigte Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) in Mainz an. Helfen könnten etwa ein zeitgemäßer digitaler Auftritt und eine klare Positionierung.

Entwickelt wurde der zum 1. Oktober startende «Tourismus-Check» gemeinsam vom Ministerium sowie von Industrie- und Handelskammern. Er soll den Angaben zufolge aus einer etwa zweistündigen Beratung vor Ort und einer anschließenden Analyse eines Betriebes bestehen. Ebling ermunterte mit Blick auf die im Jahr 2029 anstehende Bundesgartenschau im Mittelrheintal besonders Betriebe aus der Region zu einer Teilnahme.

Bis Ende 2027 sind laut Ministerium landesweit kostenfreie Beratungen für rund 120 Betriebe vorgesehen. Anmeldungen sind ab sofort bei allen IHKs möglich. Das Land fördert das Projekt demnach zu 90 Prozent, das entspreche 27.000 Euro, wie das Ministerium weiter mitteilte.