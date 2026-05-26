Wiederaufbau im Ahrtal
Neuer Ministerpräsident Schnieder (CDU) besucht Ahrtal
Gordon Schnieder
Vor gut einer Woche wurde Gordon Schnieder vereidigt. (Archivbild)
Jennifer Brückner. DPA

Noch immer Narben im Ahrtal: Der neue Ministerpräsident Schnieder verschafft sich einen Eindruck vom Wiederaufbau - es ist eine seiner ersten Reisen als Regierungschef.

Altenahr (dpa/lrs) – Gut eine Woche nach seiner Wahl zum rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten besucht Gordon Schnieder erstmals in neuer Funktion das Ahrtal. Damit setzt er zugleich ein politisches Zeichen. Der CDU-Politiker möchte sich heute (17.30 Uhr) im Ahrtal über den Stand des Wiederaufbaus informieren. Dabei geht es nach Angaben der Staatskanzlei vor allem um die Wiederherstellung von Gewässern und den Schutz vor neuem Hochwasser.

Auch knapp fünf Jahre nach der Flutkatastrophe sind noch nicht alle Schäden beseitigt, der Wiederaufbau dauert an. Bei der Naturkatastrophe im Juli 2021 starben im Ahrtal 135 Menschen.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-128458/1

Ressort und Schlagwörter

HochwasserPolitik

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