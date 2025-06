Mainz (dpa/lrs) – Klassik für alle – das ist das Motto des neuen Chefdirigenten des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz, Gabriel Venzago. «Musik muss berühren», betonte der 34-Jährige bei der Vorstellung der Konzertsaison 2025/26, für die der Vorverkauf an diesem Samstag beginnt. Von den neun Sinfoniekonzerten dirigiert er fünf.

Der Anfang steht am 12./13. September unter dem Motto «Neues Kapitel – neuer Klang» und beginnt mit Aaron Coplands Fanfare for the Common Man.

Freitagmittags schon mal reinhören

Alle neun Sinfoniekonzerte werden freitags und samstags aufgeführt. Neu ist dabei ein Appetizer-Angebot am Freitagmittag vor dem ersten Konzert: Zwischen 13 und 13.30 Uhr kann sich jeder im Staatstheater einen Eindruck davon verschaffen, was zu hören sein wird.

«Die Türen für alle zu öffnen, ist mir extrem wichtig», hatte der Generalmusikdirektor bei seiner Vorstellung im ergangenen September gesagt. Der gebürtige Heidelberger, der aus einer Musikerfamilie stammt, folgt auf Hermann Bäumer, der die Position seit 2011 ausfüllte.

Neujahrskonzert und Fastnachts-Sinfonie bleiben

Venzago behält das gemeinsam mit dem SWR entwickelte Komponistenporträt bei: Beim 8. Sinfoniekonzert am 8./9. Mai geht es um die griechische Komponistin und Dirigentin, Konstantia Gourzi.

Es wird auch wieder ein Weihnachtskonzert (25. Dezemer), ein Neujahrskonzert (4. Januar) und die «Sympohie Fastnachtique» geben (6. bis 8. Februar). Neben mehreren Angeboten für Kinder stehen auch drei ganz unterschiedliche Konzerte für junge Leute auf dem Programm, die gerne auch von Erwachsenen jedes Alters besucht werden könnten, wie Venzago betont.

Konzerte für junge Leute

Das erste (30. Oktober) befasst sich mit der größten französichen Sinfonie «Fantastique», das zweite mit Klimaschutz in der klassischen Musik (26. März), mit dabei ist Sänger und Moderator Malte Arkona («Tigerenten Club»). Im dritten Jugendkonzert (28. April) präsentiert Arkona der Moderator „Rising Stars“.