Neue Woche wird heiß – Temperaturen bis 37 Grad
Sonne und kaum Regen: Die nächsten Tage werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland hochsommerlich. Mit Temperaturen weit über 30 Grad wird es allerdings auch sehr heiß.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf sommerliche Tage in der neuen Woche freuen. Doch auch heute lädt die Sonne zum Sonntagsspaziergang ein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchsttemperaturen zwischen 26 und 29 Grad mit den höchsten Werten in der Vorderpfalz. In höheren Lagen von Eifel und Westerwald werden etwa 24 Grad erreicht. In der Nacht zum Montag bleibt es klar. Die Werte sinken auf 16 bis 12 Grad, in Tal- und Muldenlagen des nördlichen Berglands teils bis 9 Grad.

Die neue Woche startet dann ebenfalls sonnig und trocken. Dabei wird es laut Wetterdienst sehr warm bis heiß bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad, in höheren Lagen um 26 Grad. Der Dienstag legt dann noch einmal in Hinblick auf Höchstwerte eine Schippe darauf: 30 bis 36 Grad sind laut Wetterdienst möglich.

Am Mittwoch wird voraussichtlich der Höhepunkt der Hitze erreicht. Bei viel Sonne rechnen die Experten mit Maximaltemperaturen von 32 bis 37 Grad.

