Nach teils starkem Regen und Hagel zum Wochenbeginn verspricht der Deutsche Wetterdienst ab Dienstag freundlicheres Wetter für Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Barweiler (dpa/lrs) – Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst mit kräftigen Gewittern und stürmischen Böen, bevor sich das Wetter ab Dienstag etwas beruhigt. Heute bleibt es zunächst wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Nachmittag gibt es häufiger Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter. Dabei sind stürmische Böen, Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind. Auch abseits von Gewittern kann es starke bis stürmische Böen geben.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer allmählich nach. Am Dienstag wird es freundlicher und wechselnd bewölkt. Im Norden sind zeitweise noch einzelne Schauer möglich. Die Nacht zum Mittwoch bleibt niederschlagsfrei. Auch am Mittwoch soll es überwiegend trocken bleiben.