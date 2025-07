Offenbach (dpa/lrs) – Rekordhitze Ende Juni, heftige Wolkenbrüche Ende Juli: Der mitunter unwetterartige Regen und die Gewitter vom Wochenende setzen sich am Montag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland fort.

Nach Schauern und Gewittern in der Nacht, beginnt die letzte Juli-Woche zwar zunächst vielerorts trocken, am Montagnachmittag ist aber wieder mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt.

Kommt der Sommer im August zurück?

Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen nicht über 20 bis 22 Grad. In Hochlagen werden maximal 19 Grad erwartet. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen an einigen Orten sogar auf nur neun Grad. Für Dienstag sind nur noch vereinzelt Schauer vorhergesagt, am Mittwoch sollen es dann wieder mehr werden.

Der Sommer ist aber noch lange nicht vorbei, trösten die Meteorologen. Von Mitte August an solle es zumindest nach den Langfrist-Prognosen wieder deutlich schöner, sonniger und wärmer werden.