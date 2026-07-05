Wetter
Neue Woche bringt wieder mehr als 30 Grad
Wetter in Rheinland-Pfalz
Die neue Woche bringt Sommerwetter ohne die ganz große Hitze.
Harald Tittel. DPA

Lupenreines Badewetter sagen die Meteorologen für den Auftakt in die neue Woche voraus. Neue Hitzerekorde sind aber erst einmal nicht in Sicht.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einer kleinen Verschnaufpause geht es in der neuen Woche mit den Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder nach oben. Am Montag sind bis zu 31 Grad und am Dienstag maximal 32 Grad drin, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Die Meteorologen sprechen von «lupenreinem Badewetter» bei viel Sonnenschein im Südwesten. Und das ist längst nicht überall so in Deutschland: Im Nordosten werde im Freien der Regenschirm zum Pflichtutensil, hieß es vom DWD.

An Rhein, Mosel und Saar sowie zwischen Westerwald und Pfälzerwald sagen sich erst mal keine Niederschläge an, auch wenn der Dienstag etwas mehr Wolken bringen dürfte. Zur Wochenmitte erwarten die Meteorologen zwischen 26 und 31 Grad – neue Hitze-Rekordwerte sind aber nicht zu befürchten.

© dpa-infocom, dpa:260705-930-336469/1

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