Die erste Runde der OB-Wahl war ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne Gewinner. Jetzt hat eine neuerliche Abstimmung die Entscheidung gebracht.

Worms (dpa/lrs) – Stephanie Lohr (CDU) wird die neue Oberbürgermeisterin in Worms. Bei der Stichwahl entschieden sich 53,0 Prozent der Wähler für die bisherige Bürgermeisterin. Timo Horst (SPD) kam auf 47,0 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,5 Prozent.

Die Stichwahl war nötig geworden, weil keiner der ursprünglich vier Kandidaten in der rheinhessischen Stadt in der ersten Runde mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten hatte. Auf Lohr waren 44,1 Prozent der Stimmen entfallen, auf Stadtentwicklungsdezernent Horst 40,5 Prozent.

Rund 61.000 Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Der seit 2019 amtierende Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) gibt seinen Posten zum Jahresende auf. Eigentlich läuft seine Amtszeit bis Ende Juni 2027, der 68-Jährige geht aber in Ruhestand.