Tragödie in den Alpen Neue Doku: Warum riss Copilot 149 Menschen mit in Tod? Dirk Eberz

Nadja Hoffmann-Heidrich

dpa 04.02.2025, 13:40 Uhr

i Stumme Zeugen einer Tragödie: Eine Gedenktafel mit Inschriften in vier Sprachen erinnert an den Flugzeugabsturz vor zehn Jahren. Am 24. März zerschellt der Germanwings-Airbus mit der Flugnummer 4U9525 an einem Berg in den Alpen. 150 Menschen starben. Christian Böhmer/dpa. ChristianBöhmer/dpa

Im März ist es zehn Jahre her, dass eine Germanwings-Maschine in den Alpen zerschellt. 150 Menschen sterben. Eine ARD-Doku hat recherchiert, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Auch im Westerwald hat die Tragödie tiefe Spuren hinterlassen.

Bald zehn Jahre ist es her, dass der Germanwings-Flug 4U9525 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen abstürzt. Es ist die größte Tragödie in der Geschichte der deutschen Luftfahrt. Unter den Opfern sind auch drei junge Passagiere aus dem Westerwald, die ihr Leben eigentlich noch vor sich haben.

