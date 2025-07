Neue digitale Hochwassermelder in Eifel freigeschaltet

Holsthum (dpa/lrs) – Zur besseren Hochwasservorsorge ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm ein neues kommunales Pegelmesssystem gestartet. Es umfasse 32 von 42 kommunalen Pegelmessstellen in Rheinland-Pfalz – und sei damit das landesweit größte kommunale Frühwarnsystem, teilte das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium mit.

Als Folge der Flutkatastrophe im Juli 2021 errichteten immer mehr Kommunen im Land eigene Frühwarnsysteme und Messstellen, teilte das Ministerium weiter mit. Bisher handele es sich vor allem um Kommunen aus damals besonders betroffenen nördlichen Landesteilen.

Wasserstände schneller und genauer erfassen

Die zusätzlichen 32 digitalen Pegelsensoren sollten eine schnellere und genauere Erfassung von Wasserständen möglich machen, teilte der Eifelkreis bei der Aktivierung in Holsthum mit. Das neue Pegelsystem sei entlang der Flussläufe von Kyll, Nims, Prüm, Enz und Irsen installiert worden.

Die Sensoren sind an Brückengeländern befestigt und senden alle 15 Minuten Messdaten über das Mobilfunknetz an eine zentrale Datenbank. Die Daten fließen auch in den Vorhersagedienst ein. Sie seien als kommunale Messstellen auf der Seite der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz abrufbar.

«Auch kleine Flüsse können zum Risiko werden»

Diese Integration sei Teil des rheinland-pfälzischen Sieben-Punkte-Plans zur Verbesserung der Hochwasservorsorge. «Mit der Visualisierung von kommunalen Pegeldaten auf Landesebene schließen wir eine wichtige Lücke, denn auch kleine Flüsse können bei Starkregen binnen Minuten zum Risiko werden», teilte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) dazu mit.

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm trage mit seinen kommunalen Pegelmessstellen maßgeblich zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in ganz Rheinland-Pfalz bei, betonte sie.

Damals Schaden von 95 Millionen Euro

Mit der digitalen Infrastruktur werde die Reaktionsfähigkeit zum Schutz der Bevölkerung im Ernstfall verbessert, sagte Landrat Andreas Kruppert (CDU). Zudem schaffe man eine datengestützte Grundlage für längerfristige Vorhersagen. Das System solle noch weiter ausgebaut werden.

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren im Eifelkreis vor allem die Flüsse Kyll, Prüm und Nims zu reißenden Gewässern geworden und hatten für zahlreiche Verwüstungen in Städten und Dörfern gesorgt. Im Eifelkreis entstand damals ein Schaden von rund 95 Millionen Euro. Bei der Flutkatastrophe wurde das Ahrtal im Norden des Landes besonders schwer getroffen.