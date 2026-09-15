Fluss oder doch lieber Friedhof? Mehr Menschen in Rheinland-Pfalz wählen letztere Option als Ruhestätte – und das, obwohl das neue Gesetz viele individuelle Bestattungsformen erlaubt. Der Bestatterverband zieht nun nach einem Jahr Bilanz.
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Ob Flussbestattung, Diamantbestattung oder eine Ruhestätte im eigenen Zuhause: Seit ziemlich genau einem Jahr ist all das für Menschen in Rheinland-Pfalz nach dem Tod möglich. Die Gesetzesnovelle war am 27. September 2025 in Kraft getreten. Das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz gilt seither als eines der liberalsten deutschlandweit.