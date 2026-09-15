Verband veröffentlicht Umfrage Neue Bestattungsformen in RLP sind bislang die Ausnahme Hannah Klein 15.09.2026, 15:32 Uhr

i Das neue Bestattungsgesetz sorgt im vergangenen Jahr für große Aufregung. Es ermöglicht viele neue Möglichkeiten, um mit der Diamantbestattung und der Flussbestattung nur zwei Beispiele zu nennen. Doch wie kommen diese Formen eigentlich bei den Menschen an? Der Bestatterverband Rheinland-Pfalz veröffentlich eine Umfrage – und zieht Bilanz (Symbolfoto). Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Fluss oder doch lieber Friedhof? Mehr Menschen in Rheinland-Pfalz wählen letztere Option als Ruhestätte – und das, obwohl das neue Gesetz viele individuelle Bestattungsformen erlaubt. Der Bestatterverband zieht nun nach einem Jahr Bilanz.

Ob Flussbestattung, Diamantbestattung oder eine Ruhestätte im eigenen Zuhause: Seit ziemlich genau einem Jahr ist all das für Menschen in Rheinland-Pfalz nach dem Tod möglich. Die Gesetzesnovelle war am 27. September 2025 in Kraft getreten. Das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz gilt seither als eines der liberalsten deutschlandweit.







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