In vielen Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind die Krankheitsstände hoch – mitunter deutlich höher als vor Corona. Ist die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung ein wirksames Gegenmittel? Da sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte skeptisch.
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Die Änderungen bei den Regeln für Krankschreibungen, die die Bundesregierung plant, sorgen seit Tagen für Kritik – insbesondere Ärztinnen und Ärzte laufen Sturm, sehen sich schon als die „Formular-Deppen der Nation“, wie die rheinland-pfälzische Hausärztechefin Barbara Römer schimpfte.