Debatte um Krankschreibungen
RLP-Unternehmer: Aus der Telefon-AU löst Probleme nicht
Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, sagt zu den Reformplänen der Bund
Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, sagt zu den Reformplänen der Bundesregierung: „Die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung kann zwar dazu beitragen, Missbrauch zu begrenzen. Das Problem der anhaltend hohen Krankenstände wird sie jedoch nicht nachhaltig lösen.“
Jörg Halisch. picture alliance/dpa

In vielen Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind die Krankheitsstände hoch – mitunter deutlich höher als vor Corona. Ist die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung ein wirksames Gegenmittel? Da sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte skeptisch.

Lesezeit 2 Minuten
Die Änderungen bei den Regeln für Krankschreibungen, die die Bundesregierung plant, sorgen seit Tagen für Kritik – insbesondere Ärztinnen und Ärzte laufen Sturm, sehen sich schon als die „Formular-Deppen der Nation“, wie die rheinland-pfälzische Hausärztechefin Barbara Römer schimpfte.
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