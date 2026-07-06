Debatte um Krankschreibungen RLP-Unternehmer: Aus der Telefon-AU löst Probleme nicht Tim Kosmetschke 06.07.2026, 15:48 Uhr

i Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, sagt zu den Reformplänen der Bundesregierung: „Die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung kann zwar dazu beitragen, Missbrauch zu begrenzen. Das Problem der anhaltend hohen Krankenstände wird sie jedoch nicht nachhaltig lösen.“ Jörg Halisch. picture alliance/dpa

In vielen Unternehmen in Rheinland-Pfalz sind die Krankheitsstände hoch – mitunter deutlich höher als vor Corona. Ist die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung ein wirksames Gegenmittel? Da sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte skeptisch.

Die Änderungen bei den Regeln für Krankschreibungen, die die Bundesregierung plant, sorgen seit Tagen für Kritik – insbesondere Ärztinnen und Ärzte laufen Sturm, sehen sich schon als die „Formular-Deppen der Nation“, wie die rheinland-pfälzische Hausärztechefin Barbara Römer schimpfte.







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