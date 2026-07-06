In Rheinland-Pfalz formiert sich Widerstand gegen das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Landräte warnen vor Klinikpleiten, die die Gesundheitsversorgung zusätzlich gefährden könnten. Zudem stellen sie Forderungen an die Politik.
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Mit einer klaren Botschaft wenden sich die Landrätinnen und Landräte in Rheinland-Pfalz an die Bundes- und Landesregierung: Sie fordern, dass ein weiteres Krankenhaussterben im Land verhindert werden muss. Vor diesem Hintergrund kritisieren sie das zur Verabschiedung anstehende GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz (GKV-BStabG) scharf.