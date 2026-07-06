Appell der Landkreise
Landräte sehen Kliniken in RLP in Gefahr
Die Landrätinnen und Landräte in Rheinland-Pfalz fürchten um die Krankenhauslandschaft. Sie wenden sich mit einem flammenden App
Die Landrätinnen und Landräte in Rheinland-Pfalz fürchten um die Krankenhauslandschaft. Sie wenden sich mit einem flammenden Appell an die Bundes- und Landesregierung.
Marcus Brandt. picture alliance/dpa

In Rheinland-Pfalz formiert sich Widerstand gegen das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Landräte warnen vor Klinikpleiten, die die Gesundheitsversorgung zusätzlich gefährden könnten. Zudem stellen sie Forderungen an die Politik. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer klaren Botschaft wenden sich die Landrätinnen und Landräte in Rheinland-Pfalz an die Bundes- und Landesregierung: Sie fordern, dass ein weiteres Krankenhaussterben im Land verhindert werden muss. Vor diesem Hintergrund kritisieren sie das zur Verabschiedung anstehende GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz (GKV-BStabG) scharf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten