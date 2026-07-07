RLP im Lotto-Fieber Wer knackt den 50-Millionen-Jackpot? Frank Schmidt-Wyk 07.07.2026, 06:00 Uhr

i Sechs Kreuzchen für ein sorgenfreies Leben: Millionen Deutsche träumen Woche für Woche davon, den Lottoschein gegen Reichtum einzutauschen. Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Seit sechs Wochen steht der Jackpot der Ziehung „6 aus 49“ auf dem gesetzlich erlaubten Maximum. Werden die 50 Millionen Euro an diesem Mittwoch abgeräumt, sind am Samstag schon wieder 36 Millionen im Topf.

Neues Spiel, neues Glück? Auch bei der Ziehung der Lottozahlen „6 aus 49“ an diesem Mittwoch ist weiterhin die maximale Summe von 50 Millionen Euro im Topf. Seit nunmehr 29 Ziehungen in Folge wurde der Jackpot nicht geknackt – der bisherige Rekord von 18 Ziehungen ohne Hauptgewinn aus dem Jahr 2023 ist längst Geschichte.







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