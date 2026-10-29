In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es in den kommenden Tagen neblig, aber meist trocken. Nachts und am frühen Morgen ist örtlich leichter Frost möglich.

Mainz (dpa/lrs) – Nach teils dichtem Nebel am Morgen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen vielerorts freundlicher. Vor allem nach Auflösung der Nebelfelder zeigt sich zeitweise die Sonne, in den Morgenstunden ist örtlich leichter Frost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Donnerstag wird es nach Auflösung des Nebels wolkig bis sonnig. Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad, in höheren Lagen bei etwa 9 Grad. In der Nacht zum Freitag breitet sich von Norden her erneut Nebel oder Hochnebel aus. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad.

Auch am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Örtlich kann es allerdings den ganzen Tag trüb bleiben. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 10 bis 13 Grad, unter Nebel und Hochnebel werden nur etwa 7 Grad erreicht. In der Nacht zum Samstag liegen die Tiefstwerte laut DWD zwischen 4 und 2 Grad. In Tallagen ist Frost in Bodennähe möglich.

Der Samstag beginnt erneut neblig. Im Tagesverlauf wird es nach Auflösung der Nebelfelder heiter. Es bleibt trocken, die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 13 Grad.