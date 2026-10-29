Wetterprognose
Nebliges Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Herbstwetter in Rheinland-Pfalz
Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 11 bis 15 Grad an. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es in den kommenden Tagen neblig, aber meist trocken. Nachts und am frühen Morgen ist örtlich leichter Frost möglich.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Nach teils dichtem Nebel am Morgen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen vielerorts freundlicher. Vor allem nach Auflösung der Nebelfelder zeigt sich zeitweise die Sonne, in den Morgenstunden ist örtlich leichter Frost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Donnerstag wird es nach Auflösung des Nebels wolkig bis sonnig. Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad, in höheren Lagen bei etwa 9 Grad. In der Nacht zum Freitag breitet sich von Norden her erneut Nebel oder Hochnebel aus. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad.

Auch am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Örtlich kann es allerdings den ganzen Tag trüb bleiben. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 10 bis 13 Grad, unter Nebel und Hochnebel werden nur etwa 7 Grad erreicht. In der Nacht zum Samstag liegen die Tiefstwerte laut DWD zwischen 4 und 2 Grad. In Tallagen ist Frost in Bodennähe möglich.

Der Samstag beginnt erneut neblig. Im Tagesverlauf wird es nach Auflösung der Nebelfelder heiter. Es bleibt trocken, die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 13 Grad.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-910074/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Freizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten