Narren begrüßen fünfte Jahreszeit

Traditionell beginnt die Fastnacht in Mainz mit dem Verlesen des närrischen Grundgesetzes vom Balkon des Osteiner Hofs am Schillerplatz. Danach wird bis in den Abend gefeiert.

Mainz (dpa/lrs) – Tausende Närrinnen und Narren werden um 11.11 Uhr in der Fastnachtshochburg Mainz zum Start der fünften Jahreszeit erwartet. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) rechnet mit 9.000 Menschen bei der zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Nach dem dreifach donnernden Helau zu den Klängen des Narrhallamarschs um 11.11 Uhr und dem Einmarsch aus Garden, Schwellköpp und Trommlercorps kann dann bei etlichen Auftritten von zahlreichen Gruppen bis 20.00 Uhr geschunkelt, gesungen und getanzt werden.

Den Programmauftakt bilden nach der Verlesung des «Närrischen Grundgesetzes» die Mainzer Hofsänger, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Das Motto der Mainzer Fastnacht 2026 lautet entsprechend: «Die Hofsänger im Gold'nen Mainz – seit 100 Jahr'n die Nummer 1».