Koblenzer Großbaustelle Kosten fürs Landesuntersuchungsamt explodieren 11.11.2025, 06:00 Uhr

i Das neue Landesuntersuchungsamt In Koblenz sollte eigentlich schon 2022 fertig sein. Doch auch drei Jahre später steht erst der Rohbau. Und die Kosten laufen komplett aus dem Ruder. Dirk Eberz

Eigentlich sollte das Landesuntersuchungsamt im Koblenz 2022 bezogen werden. Aber die Bauarbeiten haben sich immer wieder verzögert. Gleichzeitig laufen die Kosten aus dem Ruder. Wir haben beim zuständigen Landesbetrieb nachgefragt, woran das liegt.

Auf der Großbaustelle im Gewerbegebiet Koblenz-Budenheim scheinen die Arbeiten zu ruhen. Zumindest ist niemand auf dem Gelände des künftigen Landesuntersuchungsamts zu sehen. Der Rohbau steht immerhin schon. Auch die grün-grauen Fassaden sind montiert.







