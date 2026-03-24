DWD-Vorhersage
Nässe und Kälte verdrängen den Frühling in RLP und Saarland
Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
In den kommenden Tagen bedecken Wolken den Himmel. (Symbolbild)
Federico Gambarini. DPA

Ein Tiefdruckgebiet sorgt ab Mitte der Woche für einen Wetterumschwung: Regen, Frost und Schnee sorgen für ein winterliches Comeback.

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Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Ab Mitte der Woche kehrt ungemütliches Wetter zurück nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland. Zunächst ist es bei 13 bis 19 Grad noch heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht kühlt es auf acht bis vier Grad ab. Dazu ziehen Regenschauer und starker Wind auf.

Ab Mittwoch bestimmen dann Regen, Graupel und im Bergland Schnee das Wetter. Während Gewitter sind teils auch stürmische Böen möglich. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen sechs und zwölf Grad, nachts zwischen plus drei und minus drei Grad. Auch am Donnerstag bleibt es nass. Bei einer Mischung aus Regen und Schnee erreichen die Temperaturen maximal ein bis acht Grad. Ab Freitag nimmt der Niederschlag wieder etwas ab. Die Temperaturen bleiben ähnlich.

© dpa-infocom, dpa:260324-930-857574/1

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