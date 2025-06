Wird es in Trier am Landgericht bald ein Wiedersehen mit dem einstigen Boss des legendären Cyberbunkers geben? Möglich, schließlich geht es für ihn doch um viel Geld.

Der Cyberbunker-Prozess – ist ja ewig her, mag mancher denken. Das stimmt zwar, denn das Trierer Landgericht fällte sein Urteil bereits 2021. Aber abgeschlossen ist das Mammutverfahren um eine kriminelle Bande, die in den Tiefen eines ehemaligen Bundeswehrbunkers ein illegales Rechenzentrum betrieb, immer noch nicht.

Allerdings ist das Ende nun in Sicht: Am 27. August und am 10. September wird sich das Landgericht Trier ein mutmaßlich letztes Mal mit dem Treiben in Traben-Trarbach befassen.

Landgericht muss über Einziehung der Server entscheiden

Aber warum noch eine Verhandlung und worum geht es dabei? Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil des Landgerichts vom 13. Dezember 2021 zwar weitgehend bestätigt: Die acht Angeklagten waren wegen „mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung“ zu Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr und fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der BGH präzisierte im September 2023 sogar noch, dass diese Vereinigung auf besonders schwere Straftaten gerichtet gewesen sei. Die Schuldsprüche und Strafen gegen die sieben Männer und die eine Frau sind damit rechtskräftig.

In einem Punkt jedoch gab der Gerichtshof der Revision der Ankläger statt: Die Generalstaatsanwaltschaft hatte beantragt, all die Hunderte von Servern, Monitoren oder Festplatten, die zig Computer, Mobiltelefone und das ganze IT-Zubehör des Rechenzentrums als Tatmittel einzuziehen und zu verwerten. Das Landgericht hatte dies abgelehnt. Unter anderem, weil die vielen Gegenstände in der langen Liste nicht präzise genug bezeichnet seien und nicht klar sei, inwieweit die Objekte für konkrete Straftaten genutzt wurden.

Das Gericht war davon ausgegangen, dass lediglich 84 Prozent der Server kriminelle Seiten hosteten. Der BGH ließ diese Argumente nicht gelten. Die Liste hätte das Gericht bei Bedarf selbst präzisieren sollen. Außerdem seien sämtliche Ausrüstungsgegenstände des Rechenzentrums auch Tatmittel.

Kommt Mister X., Chef der Calibour GmbH, freiwillig zurück nach Trier?

Da der Bundesgerichtshof derart glasklar vorgegeben habe, dass alle sichergestellten Gegenstände einzuziehen sind, rechnet Rechtsanwalt Sven Collet damit, dass das am Ende auch passieren wird. Trotz des Widerspruchs, den er als Vertreter der Calibour GmbH einlegen wird. Das ist jene Firma, die den Cyberbunker damals offiziell betrieb.

Geschäftsführer dieser GmbH ist Mister X. – so ein Spitzname des längst wieder aus dem Gefängnis entlassenen Cyberbunker-Bosses. Ob der dann im August freiwillig wieder nach Trier ans Landgericht kommt, dessen Saal 70 er an 79 Tagen seines Lebens als gefangener Hauptangeklagter in Handschellen betreten musste?

i Versteckt und verlassen im Wald einer Anhöhe liegt die Anlage des sogenannten Cyberbunkers, in dem Kriminelle über Jahre ein illegales Rechenzentrum betrieben haben. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Wie Vincent Vocke, Pressesprecher des Landgerichts, erklärt, wurde X. über die Verhandlung informiert. „Er kann, muss aber nicht zu den Terminen kommen.“

Ob er dennoch auftaucht? Immerhin geht es um seine Rechner, seine Server und die abhörsicheren Mobiltelefone, deren Software er einst selbst entwickelt hatte, als der Bunker noch ihm gehörte.

Cyberbunker: Illegales Rechenzentrum 2019 bei Großrazzia ausgehoben

2019 war das illegale Rechenzentrum am ehemaligen Bundeswehrstandort in Traben-Trarbach bei einer Großrazzia ausgehoben worden – einer der größten Schläge gegen die internationale Cyberkriminalität. Denn in dem Schutzbau fand man Hunderte von Servern, über die Webseiten im Darknet liefen. In Hunderttausenden von Fällen wurden über diese Marktplätze Drogen oder gestohlene Waren verkauft, Mordaufträge erteilt oder Cyberattacken ermöglicht.

Inzwischen gehört das Gelände dem Land Rheinland-Pfalz. Zwar gibt es zahlreiche Kaufinteressenten. Nach der von Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufenen Zeitenwende prüft nun allerdings die Bundeswehr, ob sie ihren Bunker nicht doch zurückhaben will.