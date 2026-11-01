Wettervorhersage
Nachts kann es frostig werden
Herbstwetter in Rheinland-Pfalz
In der Nacht zum Mittwoch wird Frost erwartet. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit trübem Herbstwetter. Auch Minusgrade sind möglich.

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Offenbach (dpa/lrs) – Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit neblig-kühlem Herbstwetter. Auch Frost ist zur Wochenmitte hin nachts möglich, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervorgeht.

Am Montag wird es zunächst nebelig-trüb, vor allem im Nordwesten kann es im Tagesverlauf auch regnen. Die Höchstwerte liegen bei sieben bis zehn Grad Celsius, nachts bei drei bis ein Grad.

Am Dienstag wird es meist wolkig, es bleibt bei ähnlichen Temperaturen aber meist niederschlagsfrei. In der Nacht zum Mittwoch kann es bei klarem Himmel Frost in Bodennähe geben. Die Werte sinken auf drei bis minus ein Grad.

© dpa-infocom, dpa:261101-930-926887/1

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