Nachlassender Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Am Sonntag ist immer wieder mit Regen zu rechnen. Ab Pfingstmontag bleibt es dann trocken und die Temperaturen steigen.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Zum Ende des Pfingstwochenendes wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trocken und wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wechseln sich am Sonntag bei 13 bis 20 Grad noch Wolken, Schauer und Gewitter ab. Abends lassen die Regenfälle dann nach und es lockert auf.

Auch am Pfingstmontag bleibt es trocken und Quellwolken bedecken den Himmel. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 22 Grad. Auch in der Nacht ist bei 4 bis 10 Grad kein Regen zu erwarten. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen laut Vorhersage dann weiter an und es wird noch freundlicher.