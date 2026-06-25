Erst der Aufstieg, jetzt die unerwartete Vertragsverlängerung: Lasse Günther bleibt der SV Elversberg treu. Dabei soll er sich eigentlich schon mit einem anderen Club einig gewesen sein.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den Vertrag mit Linksverteidiger Lasse Günther vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2030 verlängert. Das teilte die SVE mit. Spekulationen um einen Wechsel zu Werder Bremen sind damit vom Tisch. Medienberichten zufolge soll sich der Fußball-Profi angeblich schon mündlich mit Werder einig gewesen sein.

«Die Verlängerung mit Lasse ist für uns von elementarer Bedeutung. Er hat sich extrem gut entwickelt und ist mittlerweile auf dem Radar deutlich größerer Vereine gelandet. Dementsprechend wichtig war es für uns als Verein, Klarheit zu schaffen und auch das Commitment des Spielers für eine weitere Zusammenarbeit zu bekommen», äußerte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.

28 Pflichtspiele in Aufstiegssaison für Elversberg

Günther war im vergangenen Sommer vom FC Augsburg ins Saarland gewechselt, nachdem er zuvor bereits per Leihe in der 2. Bundesliga für den SSV Jahn Regensburg, den SV Wehen Wiesbaden und den Karlsruher SC im Einsatz war. Für die SVE bestritt Günther in der zurückliegenden Saison 28 Pflichtspiele. Er hatte damit auch entscheidenden Anteil am erstmaligen Bundesliga-Aufstieg der SVE.

Günther sagte, dass in Elversberg sehr viel zusammenpasse. «Nicht nur der sportliche Erfolg, den wir in der vergangenen Saison gemeinsam erlebt haben, sondern auch die Mannschaft, das Umfeld und der gesamte Verein geben mir viel», erklärte der 23-Jährige.