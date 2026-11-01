Ein Auto überschlägt sich auf einer Autobahn, dabei werden zwei Frauen verletzt. Bei der Unfallaufnahme fällt den Beamten das Auto zweier Schaulustigen auf. Eine Kontrolle bringt Erstaunliches zutage.

Zotzenheim (dpa/lrs) – Weil sein Beifahrer nach einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Frauen filmte, hat die Polizei einen Autofahrer ohne Führerschein und mit offenem Haftbefehl erwischt. Das Auto der beiden Männer sei an der Unfallstelle auf der Autobahn 61 bei Zotzenheim im Landkreis Mainz-Bingen aufgefallen, teilte die Verkehrsdirektion Mainz mit.

Zuvor hatte sich dort am Samstagnachmittag das Auto einer 32-Jährigen überschlagen. Bei dem Unfall kam die Frau demnach in Fahrtrichtung Koblenz aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und landete nach dem Überschlag in einem angrenzenden Gebüsch. Die 32-Jährige und ihre Beifahrerin seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Die Einsatzkräfte kontrollierten während der Unfallaufnahme dann das Auto der beiden Schaulustigen, aus dem der Beifahrer die Unfallstelle filmte. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann hinter dem Steuer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sei, berichteten die Beamten. Auch habe ein offener Haftbefehl gegen ihn vorgelegen. Die Haftstrafe konnte dieser demnach aber durch eine Geldzahlung abwenden.