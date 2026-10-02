Sperrung
Nach Unfall – Lkw aus Waldstück neben Autobahn geborgen
LKW-Gespann aus Wald geborgen
Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die A 61 für mehrere Stunden gesperrt.
Thomas Frey. DPA

Aufgrund von Unaufmerksamkeit kommt der Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und landet mit dem Fahrzeug in einem angrenzenden Waldstück. Für die Bergungsarbeiten wird die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

Lesezeit 1 Minute

Grafschaft (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 61 ist der Fahrer eines Lastwagens von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Waldstück mit dem Fahrzeug zum Stehen gekommen. Die Bergung des 28 Tonnen schweren Lasters sorgte für eine fünfstündige Sperrung der A 61 in Richtung Koblenz, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der 61-jährige Lkw-Fahrer habe aufgrund von Unaufmerksamkeit am Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei rund 100 Meter in das Waldstück geraten. Zur Bergung sei ein Kran unmittelbar links neben dem Waldstück auf der A 61 platziert worden. Während der Fahrbahnsperrung sei ein zwischenzeitlich zehn Kilometer langer Rückstau entstanden.

Der 61-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Zusätzlich zu dem Lkw sei bei dem Unfall auch ein Verkehrsschild beschädigt und aus seiner Verankerung gerissen worden. Der entstandene Sachschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-781645/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten