Aufgrund von Unaufmerksamkeit kommt der Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und landet mit dem Fahrzeug in einem angrenzenden Waldstück. Für die Bergungsarbeiten wird die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

Grafschaft (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 61 ist der Fahrer eines Lastwagens von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Waldstück mit dem Fahrzeug zum Stehen gekommen. Die Bergung des 28 Tonnen schweren Lasters sorgte für eine fünfstündige Sperrung der A 61 in Richtung Koblenz, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der 61-jährige Lkw-Fahrer habe aufgrund von Unaufmerksamkeit am Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei rund 100 Meter in das Waldstück geraten. Zur Bergung sei ein Kran unmittelbar links neben dem Waldstück auf der A 61 platziert worden. Während der Fahrbahnsperrung sei ein zwischenzeitlich zehn Kilometer langer Rückstau entstanden.

Der 61-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Zusätzlich zu dem Lkw sei bei dem Unfall auch ein Verkehrsschild beschädigt und aus seiner Verankerung gerissen worden. Der entstandene Sachschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich.