Großmaischeid/Dierdorf (dpa/lrs) – Erst ein brennender Lastwagen, dann ein Auffahrunfall: Noch mindestens bis zum Mittag soll die Autobahn 3 im Landkreis Neuwied in Richtung Köln gesperrt bleiben. Ein Sattelzug hatte in der Nacht bei Großmaischeid Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Im anschließenden Stau prallten bei Dierdorf mehrere Lastwagen aufeinander, einer der Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Bergungsarbeiten dauerten am Vormittag noch an, so ein Polizeisprecher. Warum der erste Lastwagen in Brand geriet, ist noch unklar. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Fahrer dieses Lasters kam glücklicherweise ohne Verletzungen davon.