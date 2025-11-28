Nach technischer Störung: Kostenloses E-Paper für unsere Leser

Einige Leserinnen und Lesern werden ihre Zeitung am heutigen Freitag später als in ihren Briefkästen finden. Die Zeitung steht deshalb über das E-Paper kostenlos zur Verfügung.

Liebe Leserinnen und Leser,

infolge einer technischen Störung bei der Zeitungsproduktion am späten Donnerstagabend kann es dazu kommen, dass Sie Ihre Zeitung heute verspätet erhalten werden. Wir bitten Sie um Verständnis und hoffen, dass wir Sie ab morgen wieder in gewohnter Weise beliefern können. Aus diesem Anlass haben wir für 24 Stunden das E-Paper freigeschaltet.

Bitte verwenden Sie hier im Web oder in der App folgenden Aktionscode, um das E-Paper freizuschalten: 2811Epaper

Die Eingabe des Aktionscodes erfolgt über die Funktion „Aktionscode einlösen“ in der E-Paper-App oder dem E-Paper Webreader.

Laden Sie unsere E-Paper-App für iPhone und iPad im Appstore, für Android Smartphones und Tablets im Google Play Store herunter.

Den Webreader erreichen Sie über diesen Link.

Ihre Rhein-Zeitung