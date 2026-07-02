Wertvolle Zeugenhinweise
Nach sexuellem Übergriff in Wald: Verdächtiger ermittelt
Polizei Symbolbild
Die Polizei hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter ermittelt. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Die Polizei findet bei einem 31-Jährigen Kleidung und Datenträger, die mit dem Übergriff in Verbindung stehen könnten. Wie die Ermittler auf die Spur des Mannes kamen.

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Saarbrücken/Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Knapp zwei Monate nach einem sexuellen Übergriff auf eine 30 Jahre alte Frau in einem Waldstück in Idar-Oberstein hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handle sich um einen 31-jährigen Mann aus dem Saarland, teilte die Polizei in Trier mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien mehrere Datenträger sowie die mutmaßlich bei der Tat getragenen Kleidung gefunden worden. Die Beweismittel müssten noch ausgewertet werden.

Die Frau hatte den Mann über eine Dating-Plattform kennengelernt und sich für einen Sonntagnachmittag im Mai mit ihm verabredet. Dabei soll es zu dem Übergriff gekommen sein, bis der Mann durch einen Hund bei seiner Tat gestört wurde. Die Polizei suchte anhand von Beschreibungen des Mannes sowie seines Fahrzeugs nach Zeugen, mehrere Menschen meldeten sich. Diese hätten eine entscheidende Rolle in den Ermittlungen gespielt, hieß es in der Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-324153/1

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