Ärztevertreter, Landesregierung und Landtagsopposition schimpfen in seltener Einigkeit auf Reformpläne aus Berlin: Die vorgeschlagenen Regelverschärfungen bei Krankschreibungen stoßen in Rheinland-Pfalz auf empörte Ablehnung. Die harschen Reaktionen.
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Die Pläne der Bundesregierung zu Verschärfungen bei Krankschreibungen sorgen für heftige Reaktionen aus Rheinland-Pfalz. Insbesondere das Vorhaben, die Ende 2023 zu Corona-Zeiten eingeführte Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung ohne zwingenden Praxisbesuch wieder abzuschaffen, stößt auf Ablehnung und Empörung.