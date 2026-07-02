Regelungen bei Krankschreibung
Ärzte fühlen sich als „Formular-Deppen der Nation“
Sich per Telefon in der Hausarztpraxis melden und um eine Krankschreibung bitten: Das ist für viele Arbeitnehmer eine willkommen
Sich per Telefon in der Hausarztpraxis melden und um eine Krankschreibung bitten: Das ist für viele Arbeitnehmer eine willkommene Erleichterung und entlastet auch die Praxen. Doch damit könnte bald Schluss sein.
Sina Schuldt. Sina Schuldt/dpa

Ärztevertreter, Landesregierung und Landtagsopposition schimpfen in seltener Einigkeit auf Reformpläne aus Berlin: Die vorgeschlagenen Regelverschärfungen bei Krankschreibungen stoßen in Rheinland-Pfalz auf empörte Ablehnung. Die harschen Reaktionen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Pläne der Bundesregierung zu Verschärfungen bei Krankschreibungen sorgen für heftige Reaktionen aus Rheinland-Pfalz. Insbesondere das Vorhaben, die Ende 2023 zu Corona-Zeiten eingeführte Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung ohne zwingenden Praxisbesuch wieder abzuschaffen, stößt auf Ablehnung und Empörung.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten