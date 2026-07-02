10 Gründe, warum Sie sich auf die neue E-Paper- und Nachrichten-App freuen dürfen

Am 6. Juli ist es so weit: Die bisherige RZ-App wird automatisch durch die neue E-Paper- und Nachrichten-App ersetzt. Wer sie bereits nutzt, bekommt das Update ganz von selbst. Wir nennen 10 Gründe, warum Sie sich auf die neue RZ-App freuen dürfen.

Morgens um halb sieben, Kaffee noch heiß: Wer früher zur Zeitung griff, greift heute immer öfter zum Smartphone oder Tablet. Doch wer sagt, dass das schlechter sein muss? Zum 6. Juli verabschiedet sich die Rhein-Zeitung von ihrer bisherigen App – und das Smartphone erledigt den Wechsel ganz von selbst: Ein automatisches Update bringt die neue App direkt auf Ihr Gerät, ohne dass Sie etwas tun müssen. Kein Suchen im Store, kein manuelles Herunterladen. Die neue RZ-App ist einfach eines Morgens da.

Wer die Rhein-Zeitung bislang noch nicht digital liest, hat also ab dem 6. Juli einen besonders guten Grund, damit anzufangen. Die neue App steht auch allen offen, die bisher noch gar keine App von der Rhein-Zeitung hatten – und die jetzt zum ersten Mal erleben können, wie sich gut gemachter Regionaljournalismus auf dem digitalen Endgerät anfühlt.

i Die bisherige RZ-App wird automatisch durch die neue E-Paper- und Nachrichten-App ersetzt. Wer sie bereits nutzt, bekommt das Update ganz von selbst. Auch erscheint das Icon in neuer Optik (rechts zu sehen) auf dem Mobilgerät. Kevin Rühle

Hier sind zehn gute Gründe, sich darauf zu freuen – egal ob man schon dabei ist oder gerade erst einsteigt.

1. Alles Wichtige in einer App

Schluss mit dem Wechseln zwischen E-Paper-Leseansicht, Nachrichten über den Browser und Podcast-App. Die neue RZ-App bündelt das komplette digitale Angebot der Rhein-Zeitung an einem Ort – vom morgendlichen E-Paper bis zu den aktuellen Meldungen des Tages. Eine App, ein Login, kein Suchen mehr.

2. Tagesaktuelle Meldungen jederzeit griffbereit

Ob in der Mittagspause, im Bus oder abends auf dem Sofa: Die App liefert Nachrichten aus der Region und der Welt in Echtzeit – redaktionell ausgewählt, journalistisch eingeordnet. Schneller informiert zu sein geht kaum. Und wer informiert ist, hat in Gesprächen einfach mehr zu sagen.

3. Das E-Paper bleibt das Herzstück

Manche Dinge verdienen es, in Ruhe gelesen zu werden. Das E-Paper ist kein Relikt aus analogen Zeiten – es ist der täglich kuratierte Blick auf das, was wirklich zählt. Dieselben Seiten wie in der gedruckten Zeitung, dieselbe Sorgfalt, digital verfügbar, überall und zu jeder Zeit. Für alle, die das Blättern lieben – nur eben ohne Papier.

4. Exklusive Inhalte nur in der App

Die App bietet Extras, die es anderswo nicht gibt – von Newslettern direkt aus der Redaktion bis hin zu Gewinnspielen und besonderen Einblicken. Was genau von Anfang an dabei ist und was noch folgt, entwickelt sich. Eines ist sicher: Das Angebot wächst. Wer früh dabei ist, erlebt diese Entwicklung von Beginn an mit.

5. Podcasts direkt anhören

Lesen ist nicht immer möglich. Deshalb gibt es in der App auch etwas auf die Ohren: Podcasts der Rhein-Zeitung, die Hintergründe liefern, Stimmen zu Wort kommen lassen und Themen greifbar machen – für die Strecke zur Arbeit, beim Kochen, beim Laufen.

6. Magazine, Rätsel und Audio vereint

So vielseitig war Lesen noch nie. Neben Nachrichten und E-Paper warten auch weitere Magazine und Rätsel – für Momente, in denen man nicht informiert, sondern unterhalten werden möchte. Ein Angebot, das sich dem eigenen Lebensrhythmus anpasst, nicht umgekehrt.

i Die neue App der Rhein-Zeitung bietet viele neue Funktionen. Kevin Rühle

7.Aktuelle Ereignisse nur einen Fingertipp entfernt

Bundesliga-Ergebnis, Gemeinderatsbeschluss, Unwetterwarnung: Was in der Region und der Welt passiert, ist in der App sofort greifbar. Keine langen Klickwege, keine veralteten Meldungen. Nur das, was gerade wichtig ist – genau dann, wenn man es wissen will.

8. Moderne Startseite mit klarer Orientierung

Die neue App startet nicht mit einem überladenen Nachrichtenstrom, der mehr verwirrt als informiert. Die Startseite zeigt auf einen Blick, was heute zählt – strukturiert, übersichtlich, ohne Ablenkung. Digitale Orientierung, die man morgens braucht und abends schätzt.

9. Einfach zu bedienen, angenehm zu lesen

Eine App, die Freude macht, muss nicht kompliziert sein. Die neue RZ-App ist so gestaltet, dass sie sich intuitiv anfühlt – egal ob man 25 oder 75 Jahre alt ist, egal ob man täglich oder gelegentlich liest. Große Schrift, klare Strukturen, schnelle Ladezeiten. Wer einmal drin ist, denkt nicht mehr über die App nach – sondern nur noch über das, was er gerade liest.

10.Ein digitales Angebot, das jeden Tag Freude macht

Am Ende zählt das Gefühl, gut informiert in den Tag zu starten – oder entspannt in den Abend. Die neue RZ-App will mehr sein als ein Nachrichtenlieferant: ein Begleiter, der den Alltag ein bisschen reicher macht. Dieses Versprechen hat die Rhein-Zeitung seit 80 Jahren gehalten – jetzt mehr denn je auch digital.

Am 6. Juli ist es so weit: Die bisherige RZ-App wird automatisch durch die neue E-Paper- und Nachrichten-App ersetzt. Wer sie bereits nutzt, bekommt das Update ganz von selbst. Wer neu dabei sein möchte: Die App steht im App Store und bei Google Play zum Download bereit – die Rhein-Zeitung freut sich auf Sie.

Alle Informationen zur neuen App finden Sie zudem unter https://rhein-zeitung.de/neueapp