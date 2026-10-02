Budenheim (dpa/lrs) – Eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in Budenheim hat zwei Männer wohl ziemlich erschöpft: Beim Eintreffen der wegen einer Schlägerei alarmierten Einsatzkräfte lagen die Männer schlafend auf dem Boden, wie die Polizei mitteilte. Die Männer seien geweckt und ein Atemalkoholtest sei durchgeführt worden. Dabei wurden laut Polizei Werte von 4,2 und 3,8 Promille festgestellt. Eine Untersuchung durch Rettungskräfte lehnten die Männer ab.
Zu Verletzungen sei bislang nichts bekannt. Gegen die Männer werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.
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