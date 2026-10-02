Alkohol
Nach Schlägerei: Kontrahenten schlafen am Bahnhof ein
Polizei - Symbolbild
Bei ihrem Eintreffen am Bahnhof bot sich den Einsatzkräften ein ungewöhnlicher Anblick. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Die Polizei wird wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zum Bahnhof in Budenheim gerufen. Dort findet sie die beiden Männer schlafend vor - und stellt bei einem Alkoholtest hohe Werte fest.

Budenheim (dpa/lrs) – Eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in Budenheim hat zwei Männer wohl ziemlich erschöpft: Beim Eintreffen der wegen einer Schlägerei alarmierten Einsatzkräfte lagen die Männer schlafend auf dem Boden, wie die Polizei mitteilte. Die Männer seien geweckt und ein Atemalkoholtest sei durchgeführt worden. Dabei wurden laut Polizei Werte von 4,2 und 3,8 Promille festgestellt. Eine Untersuchung durch Rettungskräfte lehnten die Männer ab.

Zu Verletzungen sei bislang nichts bekannt. Gegen die Männer werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-779823/1

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