Erst ein Sprung zur Seite, dann ein Schlag ins Gesicht: Ein Fußgänger wird in Mainz nach einer brenzligen Situation offenbar brutal attackiert. Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Mainz (dpa/lrs) – Ein unbekannter Autofahrer soll im Mainzer Stadtteil Mombach einen 59-jährigen Fußgänger angegriffen haben. Der Fahrer hatte am Dienstagabend eine Kurve so eng geschnitten, dass der Fußgänger nur mit einem Sprung zur Seite ausweichen konnte, wie die Polizei mitteilte.

Der Fußgänger äußerte demnach lautstark seinen Unmut über die riskante Fahrweise. Daraufhin habe der Autofahrer abrupt gestoppt, sei ausgestiegen und habe dem Mann ohne Vorwarnung zweimal ins Gesicht geschlagen.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Der 59-Jährige stürzte Polizeiangaben zufolge durch die Schläge zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Er habe keine offenen Verletzungen erlitten, jedoch über Schmerzen geklagt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.