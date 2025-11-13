Urteil am Landgericht Nach Messerattacke nun psychiatrische Klinik 13.11.2025, 16:02 Uhr

Der 34-Jährige, der im März im Westerwald seinem Stiefvater mit einem Messer in den Rücken gestochen haben soll, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das hat das Koblenzer Landgericht nun entschieden.

Ein 34-Jähriger soll im März dieses Jahres seinen Stiefvater in einer Stadt im Westerwaldkreis mit einem Messer angegriffen haben – das Opfer überlebte. Der Angeklagte ist am Koblenzer Landgericht nun zwar freigesprochen worden, weil er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben soll.







