Nach Messerattacke nun psychiatrische Klinik

Der 34-Jährige, der im März im Westerwald seinem Stiefvater mit einem Messer in den Rücken gestochen haben soll, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das hat das Koblenzer Landgericht nun entschieden.
Lesezeit 2 Minuten
Ein 34-Jähriger soll im März dieses Jahres seinen Stiefvater in einer Stadt im Westerwaldkreis mit einem Messer angegriffen haben – das Opfer überlebte. Der Angeklagte ist am Koblenzer Landgericht nun zwar freigesprochen worden, weil er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben soll.