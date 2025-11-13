Wetter in Rheinland-Pfalz Adieu, Herbstsonne 13.11.2025, 14:43 Uhr

i Sonne tanken in der Mittagspause: Regina und Martin genießen das freundliche Wetter am Neuwieder Deich. So schnell werden sie nicht mehr die Gelegenheit dazu haben: Ab dem Wochenende wird es ungemütlicher. Jörg Niebergall

Mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken klingt die Arbeitswoche aus. Ein Ende haben dann auch die milden Temperaturen: Am Wochenende wird’s ungemütlicher.

Dank eines Tiefs über dem Ostatlantik schenkt uns der Herbst momentan milde Temperaturen – fast wie ein kleiner Abschiedsgruß des Sommers. Zum Ausklang der Woche gibt es in und um Koblenz herum am Freitag zumindest zeitweise noch einmal Sonne, prognostiziert Stefan Zender, Diplom-Meteorologe beim Dienst Wetterkontor in Ingelheim.







