Adieu, Herbstsonne 

Mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken klingt die Arbeitswoche aus. Ein Ende haben dann auch die milden Temperaturen: Am Wochenende wird’s ungemütlicher.
Dank eines Tiefs über dem Ostatlantik schenkt uns der Herbst momentan milde Temperaturen – fast wie ein kleiner Abschiedsgruß des Sommers. Zum Ausklang der Woche gibt es in und um Koblenz herum am Freitag zumindest zeitweise noch einmal Sonne, prognostiziert Stefan Zender, Diplom-Meteorologe beim Dienst Wetterkontor in Ingelheim.